Assmann neue Außen-Staatsrätin: Möller scheidet aus

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburg wird beim Bund, der Europäischen Union und in auswärtigen Angelegenheiten künftig von Liv Assmann vertreten. Die 50-Jährige löst als Staatsrätin Almut Möller ab, die das Amt aus persönlichen Grünen aufgibt, wie der Senat mitteilte. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) habe Assmann am Dienstag zur Nachfolgerin ernannt. Sie trete ihr Amt am Mittwoch an. Assmann leitete seit Herbst vergangenen Jahres bereits die Hamburger Landesvertretung in Berlin und sei dort «hervorragend vernetzt», wie Tschentscher erklärte.

«Mit ihrer beruflichen Erfahrung und persönlichen Kompetenz ist sie bestens geeignet, die Aufgaben der Bevollmächtigten der Freien und Hansestadt Hamburg zu übernehmen», sagte Tschentscher und dankte zugleich Möller für ihre Verdienste. «Mit ihrer Erfahrung in der Europa- und Sicherheitspolitik sowie ihrem exzellenten Netzwerk hat Almut Möller Hamburgs internationale Beziehungen gestärkt und neue Partnerschaften aufgebaut.»