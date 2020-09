Asphaltschäden auf A1 entdeckt: Notfallsanierung am Sonntag

Hamburg (dpa) – Auf der Autobahn 1 bei Hamburg-Stillhorn müssen Autofahrer am Sonntag mit erheblichen Behinderungen wegen Bauarbeiten rechnen. Zwischen den Anschlussstellen Harburg und Stillhorn seien massive Asphaltschäden auf der Richtungsfahrbahn Nord (Lübeck/Berlin) entdeckt worden, teilte die Nordniederlassung der Autobahn GmbH am Freitag mit. Die Schäden müssten mit einer Notfallmaßnahme am Sonntag zwischen 4.00 Uhr morgens und 20.00 Uhr am Abend behoben werden. Von den drei Spuren werde nur eine frei gehalten die mit maximal 60 Kilometer pro Stunde befahren werden dürfe.

Der Sprecher der Autobahn-Niederlassung, Christian Merl, appellierte an die Autofahrer, die Baustelle weiträumig zu umfahren und auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Als unmittelbare Ausweichstrecke biete sich die B75 an, die von Süden über die A7-Anschlussstelle Seevetal-Fleestedt und die B4 erreicht wird. Der betroffene Abschnitt der A1 zählt mit bis zu 135 000 Fahrzeugen täglich zu den am stärksten belasteten Autobahnen in Deutschland.

Pressemitteilung