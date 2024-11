Asphaltschaden auf Norderelbbrücke – Reparatur am Mittwoch

Vor einer Vollsperrung am Wochenende müssen Autofahrer Richtung Lübeck/Berlin bereits am Mittwoch mit Behinderungen auf der Norderelbbrücke rechnen. (Archivbild) Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa) –

Vor geplanten Schweißarbeiten an der Norderelbbrücke der A1 in Hamburg muss ein Asphaltschaden auf der Richtungsfahrbahn Lübeck beseitigt werden. Dafür werde am Mittwochvormittag ab 10.00 Uhr der Hauptfahrstreifen gesperrt, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Die Arbeiten sollen am Donnerstagmorgen 5.00 Uhr beendet sein. Sie seien aber stark witterungsabhängig und könnten sich kurzfristig verschieben, hieß es. Normalerweise fließt der Verkehr auf drei Spuren, während der Reparatur stehen nur zwei Fahrstreifen in Richtung Berlin/Lübeck zur Verfügung.

Es sei nicht möglich, den Asphaltschaden während der fürs Wochenende geplanten Vollsperrung zu reparieren. Denn für die Schweißarbeiten müsse die Brücke schwingungsfrei sein, erklärte ein Sprecher der Autobahn GmbH. Aus diesem Grund werde die Autobahn von Freitagabend 20.00 Uhr bis Montagmorgen 5.00 Uhr voll gesperrt. In dieser Zeit werden die Autofahrer über die innerstädtischen Elbbrücken ausweichen müssen.

Weitere Reparaturen an der A1

Die Sperrung am Wochenende soll auch dazu genutzt werden, Unfall- und Fahrbahnschäden an der A1 zu beseitigen. Darum wird der Autobahnabschnitt Richtung Süden (Bremen) bereits ab dem Kreuz Hamburg-Ost gesperrt. In Richtung Norden (Lübeck) sind die Anschlussstelle Moorfleet, das Kreuz Hamburg-Südost sowie die Auffahrten Billstedt und Öjendorf frei. Täglich rollen 136.000 Fahrzeuge über die sechsspurige Norderelbbrücke, rund 21 Prozent davon sind Lastwagen.