Asklepios-Ärzte warnen vor Verzögerung von Krebsbehandlungen

Hamburg (dpa/lno) – Ärzte des Tumorzentrums der Hamburger Asklepios-Kliniken haben vor einer Verzögerung von Krebsbehandlungen gewarnt. «Bei allen immer noch notwendigen Maßnahmen gegen die Corona-Infektion dürfen wir nicht die anderen schwer erkrankten Patienten aus dem Blick verlieren», sagte der Medizinische Vorstand des Tumorzentrums, Prof. Dirk Arnold, laut einer Mitteilung vom Freitag. «Wer aus Angst vor einer Infektion oder um vermeintlich Ressourcen der Kliniken zu schonen eine dringend notwendige stationäre Behandlung vermeidet oder auch nur verzögert, bringt sich in große Gefahr.»

Viele Patienten hätten bereits in der ersten oder zweiten Corona-Welle ihre Therapien hinausgeschoben und ihre eigenen Heilungschancen deutlich verschlechtert. So sei die Zahl der Krebsdiagnosen während der Corona-Pandemie weltweit um 40 Prozent gesunken, wie mehrere Wissenschaftlergruppen festgestellt hätten. Der Asklepios-Konzern ist mit sieben Krankenhäusern der größte medizinische Versorger in Hamburg.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-322972/2

