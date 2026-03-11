Arzt schickt Penisfotos an Minderjährige – Bewährungsstrafe

Der Angeklagte räumte die Vorwürfe im Prozess vollständig ein und zeigte sich laut einem Gerichtssprecher reuig. (Archivbild) Michael Matthey/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Wegen sexuellen Kindesmissbrauchs ohne Körperkontakt ist ein 39 Jahre alter Arzt aus Hannover vom Amtsgericht Hannover zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das Urteil fiel bereits am Dienstag nach einem rund einstündigen Prozess, wie ein Sprecher des Amtsgerichts der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Längerer Kontakt zu zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren

Nach Angaben des Gerichtssprechers hatte der Mediziner über den Onlinedienst Snapchat Kontakt zu zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren aufgenommen. Über mehrere Monate in den Jahren 2022 und 2023 soll er ihnen unter anderem Fotos seines erigierten Geschlechtsteils geschickt haben. Zugleich erhielt er demnach auch Nacktbilder von den Mädchen. Der Mann hatte sich in den Chats mehrfach selbst als «Daddy» bezeichnet, wie der Gerichtssprecher sagte.

Der Angeklagte räumte die Vorwürfe im Prozess vollständig ein und zeigte sich reuig, wie der Sprecher sagte. Das Gericht verhängte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten, setzte diese jedoch zur Bewährung aus. Als Bewährungsauflage muss der Arzt 8.000 Euro an den Kinderschutzbund zahlen.

Im Oktober 2023 wurde die Wohnung des Arztes durchsucht

Die Ermittlungen waren ins Rollen gekommen, nachdem die Eltern eines der Mädchen Anzeige erstattet hatten. Die Familie lebte nach Gerichtsangaben in Magdeburg. Im Oktober 2023 wurde die Wohnung des Arztes durchsucht.