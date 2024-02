Arp träumt vom Aufstieg: Holstein Kiel war meine Chance

Kiel (dpa/lno) –

Fußball-Profi Fiete Arp hat den Zweitligisten Holstein Kiel als seine «Chance» bezeichnet. «Aus der Situation, aus der ich kam, zu zeigen, dass ich in so einer starken Mannschaft und so einer starken Liga nicht nur eine Rolle, sondern auch eine tragende Rolle spielen kann. Das war alles, was ich mir zum Saisonstart gewünscht habe», sagte der 24 Jahre alte Angreifer den Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (Donnerstag).

Der als Jahrhunderttalent gepriesene Arp war nach schwierigen Zeiten beim Hamburger SV und Bayern München zur Saison 2021/22 zunächst auf Leihbasis zu den «Störchen» gewechselt. Mittlerweile hat er seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Aktuell wird der bislang fünffache Saisontorschütze allerdings von einer Sehnenverletzung ausgebremst. Ein Comeback-Datum gibt es bislang nicht. «Da warten wir jetzt die MRT-Bilder ab, die wir kommende Woche noch machen, und schauen dann, wie lange es noch dauert.»

Der 24-Jährige hofft, dass am Ende der Saison der Aufstieg mit Holstein steht: «Wenn es nach mir ginge, dann würde der HSV im Optimalfall mit uns zusammen hochgehen in die erste Liga», sagte Arp und fügte mit Blick auf Spitzenreiter FC St. Pauli hinzu: «Da gibt es ja aber eben auch noch diesen anderen Verein in Hamburg, der uns da momentan einen Strich durch die Rechnung zu machen scheint.»