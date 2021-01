Arnold hofft auf Nominierung für Nationalmannschaft

Wolfsburgs Maximilian Arnold während eines Spiels. Foto: Ina Fassbender/AFP/Pool/dpa/Archivbild

Wolfsburg (dpa) – Maximilian Arnold hofft unverändert auf einen zweiten Einsatz für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. «Ich hoffe sehr, dass ich Chance in der Nationalmannschaft bekomme. Es ist und bleibt mein großer Traum. Diese Hoffnung werde ich nie verlieren», sagte der 26 Jahre alte Profi des VfL Wolfsburg in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). Der Mittelfeldspieler stand bislang nur bei einem Freundschaftsspiel gegen Polen im Mai 2014 für 13 Minuten auf dem Platz. Beim Tabellenvierten der Bundesliga ist er Stammspieler und kommt bislang auf 15 Einsätze in der Liga.

Dass der VfL derzeit so gut dasteht, erklärt sich Arnold auch mit dem Aus in der Qualifikation für die Europa League. «Wir merken jetzt schon, wie sehr es uns voranbringt, wenn wir eine ganze Woche zum Trainieren haben. Das hat uns auch geholfen, die Philosophie des Trainers immer besser zu verstehen», sagte er.

