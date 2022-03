Arnold bietet sich DFB-Team an: «Ich bin ganz brauchbar»

Wolfsburg (dpa) –

Maximilian Arnold vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat seine Nationalmannschafts-Ambitionen bekräftigt. «Wenn die anderen nicht können: Ich glaube, ich bin ganz brauchbar», sagte der 27-Jährige der «Braunschweiger Zeitung» (Dienstag) hinsichtlich eines möglichen Anrufs von Bundestrainer Hansi Flick.

Flick hatte Arnolds Vorlage und Tor bei der 2:3-Niederlage am Samstag beim SC Freiburg gesehen. «Ich glaube, mehr als in diesem Spiel kann ich nicht machen», sagte Arnold.

Der Wolfsburger Mittelfeldspieler beurteilte seine aktuelle Form allerdings auch objektiv: «Ich bin eher Realist. Ich kann mich schon ganz gut selber einschätzen und weiß auch, dass zu den anderen noch ein bisschen was fehlt.» Demnächst spielt die DFB-Elf in Tests gegen Israel (26. März) und in den Niederlanden (29. März).