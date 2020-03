Arne Eppers neuer Landesvorstand der AWO Hamburg

Hamburg (dpa/lno) – Der promovierte Literaturwissenschaftler Arne Eppers ist neuer Landesvorstand der Arbeiterwohlfahrt Hamburg (AWO). Der 52-Jährige, seit mehr als 30 Jahren für die AWO tätig, übernehme das Amt von Michael Schröder, der sich aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand verabschiede, teilte die AWO am Freitag in Hamburg mit. Eppers Karriere bei der Arbeiterwohlfahrt begann in seiner Geburtsstadt Bremerhaven, von wo er 2012 als AWO-Fachbereichsleiter Kinder, Jugend und Familie nach Hamburg wechselte. Die AWO Hamburg setzt sich nach eigenen Angaben in ihren mehr als 130 Einrichtungen mit rund 850 Ehrenamtlichen und 1500 hauptamtlichen Mitarbeitern unter anderem für sozial Benachteiligte, Kinder, Jugendliche, Familien, Migranten und Senioren ein.