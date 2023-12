Armbrustschütze spricht von «Stimmen im Kopf»

Hildesheim (dpa/lni) –

Nach dem Angriff mit einer Armbrust auf einen jungen Mann am Peiner Bahnhof ist ein sogenanntes Sicherungsverfahren gegen einen 29-Jährigen eröffnet worden. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim geht davon aus, dass der Mann wegen einer psychischen Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit die Tat im Juni beging. Angestrebt werde, den Beschuldigten «wegen seiner fortbestehenden Gefährlichkeit» dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen, teilte das Landgericht Hildesheim mit. Dem Mann wird gefährliche Körperverletzung und Bedrohung zur Last gelegt.

Zum Auftakt des Verfahrens am Mittwoch äußerte sich der Tatverdächtige persönlich. Zuvor hatte er gegenüber den Ermittlern die Tat allgemein eingeräumt. Es existieren auch Handyvideos von ihm am Bahnhof. In der Verhandlung sagte der Beschuldigte laut Gerichtssprecher, dass er am 17. Juni eine dreiviertel Flasche Whisky getrunken und daher keine Erinnerungen an die Attacke habe.

Am Tattag trug der 29-jährige Deutsche ein T-Shirt einer rechtsextremistischen Band und hatte ein großes Messer dabei. Die Ermittler gingen auch dem Verdacht nach, ob es sich um eine rassistische Tat handelte und er sein Opfer gezielt ausgesucht habe.

Vor Gericht sagte der Beschuldigte dem Sprecher zufolge, er habe sich seit einem Jahr von der rechten Szene distanziert. «Stimmen im Kopf» hätten ihm befohlen, schlimme Dinge zu tun. Der 22-Jährige, der syrische Wurzeln hat, sei ein Zufallsopfer gewesen. Durch einen Pfeil in den Rücken wurde er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der junge Mann tritt in dem Sicherungsverfahren als Nebenkläger auf.