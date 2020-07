Arbeitsmarktzahlen für Niedersachsen: Leichte Entspannung

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Die Arbeitsagentur rechnet im Juli für Niedersachsen und Bremen mit einer leichten Entspannung auf dem Arbeitsmarkt. Als ein Hinweis habe die Nachfrage nach Arbeitskräften etwas zugenommen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mit. Die Nachfrage liege in Corona-Zeiten aber immer noch weit unter dem Vergleichsmonat im Vorjahr. Die Zahlen zur Arbeitslosigkeit wird die Agentur am Donnerstag (10.00 Uhr) veröffentlichen. In Niedersachsen waren im Juni 264 900 Menschen ohne Arbeit gewesen, die Quote lag bei 6,0 Prozent. In Bremen waren 42 603 Menschen arbeitslos gemeldet, die Quote betrug 11,6 Prozent.