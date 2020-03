Arbeitsmarktdaten für den März: Erste Spuren der Coronakrise

Das Logo und der Schriftzug der Agentur für Arbeit. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Heute legt die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit die Arbeitsmarktdaten für Niedersachsen und Bremen im März vor. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise dürften bereits deutliche Spuren hinterlassen. Wegen der besonderen Situation reicht die reguläre Statistik diesmal zunächst nur bis kurz vor die Monatsmitte (12. März). Am Nachmittag soll es dann aber noch weitere Informationen vor allem zur Lage bei den Kurzarbeitsanzeigen geben.

Viele Firmen mussten wegen Problemen in den Lieferketten, eingebrochener Nachfrage und der Einschränkungen des öffentlichen Lebens schon massive Belastungen verkraften. Im Nordwesten sind etwa das Gastgewerbe, der Tourismus und die Messewirtschaft, aber auch Landwirtschaft und Industrie betroffen. Viele Geschäfte schlossen. Bund und Länder unterstützen die Betriebe mit Kurzarbeitsregelungen sowie Milliardenhilfen über Zuschüsse, Kredite und Bürgschaften.

Im Februar hatte die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen im Vergleich zum Vormonat noch etwas abgenommen. Knapp 228 000 Menschen waren ohne Job gemeldet, ein Rückgang um 0,9 Prozent. Die Quote blieb bei 5,3 Prozent. Im Land Bremen war die Zahl der Arbeitslosen um 1,2 Prozent auf 36 700 gefallen, die Quote sank um 0,1 Punkte auf 10,2 Prozent.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann rechnet damit, dass neben der steigenden Kurzarbeit nun auch eine insgesamt höhere Arbeitslosigkeit zu erwarten ist. Man werde sehen, wo man stehe, wenn die Wirtschaft sich im zweiten Halbjahr oder im letzten Quartal 2020 wieder erhole, sagte der CDU-Politiker jüngst dem NDR.