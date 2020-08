Arbeitsmarktdaten für August werden vorgestellt

Das Logo der der Bundesagentur für Arbeit vor blauem Himmel. Foto: Ole Spata/dpa/Archivbild

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Die Bundesagentur für Arbeit (BA) stellt am Dienstag (10.00 Uhr) die aktuellen Daten zum Jobmarkt in Niedersachsen und Bremen im August vor. Für den Vormonat hatte die BA-Regionaldirektion einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit gemeldet – wegen der Corona-Krise, aber auch aufgrund des üblichen Saisoneffekts im Sommer, wenn viele junge Menschen nach dem Ende des Schul- oder Ausbildungsjahres nach einer Stelle suchen.

Im Juli waren in Niedersachsen 269 580 Arbeitslose gemeldet, 1,8 Prozent mehr als im Juni und 21,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Quote erhöhte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent. Im Land Bremen stieg die Zahl auf 43 212 Personen, das waren 1,4 Prozent mehr als im Monat zuvor und 17,4 Prozent mehr als im Juli 2019. Auch hier legte die Quote um 0,2 Prozentpunkte zu, auf zuletzt 11,8 Prozent.

BA-Regionalchef Johannes Pfeiffer sah Anzeichen einer leichten Erholung. So gebe es inzwischen deutlich mehr freie Stellen als in den vergangenen Monaten. Gleichzeitig zog die Kurzarbeit weiter an. Ihr Anstieg war allerdings nicht mehr so steil wie in den ersten Krisenmonaten.