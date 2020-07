Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit nehmen im Juni weiter zu

Zwei Personen stehen vor dem Logo der Agentur für Arbeit. Foto: Carsten Rehder/dpa

Hannover (dpa/lni) – Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise haben die Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit in Niedersachsen im Juni noch einmal steigen lassen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) meldete am Mittwoch knapp 264 900 Menschen im Land ohne Job. Mit einem Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat fiel die Zunahme schon spürbar geringer aus als vom April auf Mai (6 Prozent). Die Quote verharrte bei 6,0 Prozent, war damit aber um 1,1 Punkte höher als im Juni 2019.

BA-Regionalchef Johannes Pfeiffer sprach in Hannover von einer wieder leicht anziehenden Nachfrage nach Arbeitskräften und leichten Belebung der Wirtschaft. «Noch immer verlieren jedoch mehr Menschen ihre Beschäftigung, als dass Arbeitslose wieder fündig werden», schränkte er ein. Die Kurzarbeit wuchs im Juni ebenfalls: Weitere 1836 Unternehmen zeigten eine Verringerung des Arbeitsvolumens an, seit März trifft dies landesweit auf inzwischen 79 804 Betriebe zu.