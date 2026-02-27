Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein ist gesunken

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im Februar im Vergleich zum Januar um 66 auf 100.341 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote liege unverändert bei 6,2 Prozent, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel mit. Vor einem Jahr lag die Quote ebenfalls bei 6,2 Prozent. Die Regionaldirektion griff für die Statistik auf Daten zurück, die bis zum 11. Februar vorlagen.

Anlässlich der Zahlen sagte der Leiter der Regionaldirektion Nord, Markus Biercher: «Trotz schwieriger Rahmenbedingungen ist die Lage am Arbeitsmarkt insgesamt weiterhin stabil.»