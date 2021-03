Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein erneut gestiegen

Das Schild der Agentur für Arbeit. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein hat weiter zugenommen. Im Februar waren im nördlichsten Bundesland 99 900 Menschen auf der Suche nach einem Job, wie die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Damit stieg die Zahl der Arbeitslosen infolge der Corona-Pandemie im Vergleich zum Februar 2020 um 14 900. Im Vergleich zum Januar waren 1000 Menschen mehr ohne festen Job. Dieser Anstieg sei atypisch, jedoch – vor dem Hintergrund der Dauer des aktuellen Lockdown – geringer ausgefallen als erwartet, sagte die Chefin der Regionaldirektion Margit Haupt-Koopmann. Die Arbeitslosenquote liegt mit 6,3 Prozent um 0,9 Prozentpunkte über dem Februar-Wert des Vorjahres. Im Vormonat Januar betrug die Quote auch 6,3 Prozent.

