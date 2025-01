Arbeitslosigkeit in Niedersachsen steigt im Dezember leicht

In Niedersachsen sind mehr Menschen auf Jobsuche als vor einem Jahr. (Archivbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen ist zum Jahresende 2024 – wie zum Beginn des Winters üblich – noch einmal leicht gestiegen. Insgesamt waren 263.294 Menschen arbeitslos gemeldet, 3.582 mehr als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. Die Arbeitslosenquote steigt demnach leicht auf 5,9 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 5,7 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen nimmt auch in konjunkturell guten Jahren üblicherweise zum Jahresende zu, weil befristete Stellen auslaufen, vor Weihnachten weniger neue Arbeitsverträge geschlossen werden und in witterungsabhängigen Branchen wie dem Baugewerbe weniger zu tun ist.