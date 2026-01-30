Arbeitslosigkeit in Niedersachsen steigt deutlich

Hannover (dpa/lni) –

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Niedersachsen bleibt zum Jahresauftakt angespannt. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Januar auf 285.394 Menschen, das waren 16.684 mehr als im Dezember, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 6,3 Prozent. Im Dezember hatte sie noch bei 6,0 Prozent gelegen.

Der Arbeitsmarkt zeige sich zwar stabil, stehe jedoch spürbar unter Druck, hieß es. Diese Entwicklung sei auf die allgemeine konjunkturelle Eintrübung zurückzuführen. Im Vergleich zum Januar 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 4.767 an, die Quote lag damals ebenfalls bei 6,3 Prozent. Die Agentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Januar vorlag.