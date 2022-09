Arbeitslosigkeit in Niedersachsen gesunken

Hannover (dpa/lni) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im September auf 237.937 gesunken. Damit sind rund 7500 Menschen weniger ohne Arbeit als im August (minus 3 Prozent), wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum September vor einem Jahr liegt der Wert allerdings um rund 8300 höher (plus 3,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 5,4 Prozent nach 5,6 Prozent im August. Stichtag für die Erhebung war der 12. September.

Die Arbeitsagentur führte den Rückgang im Vergleich zum Vormonat unter anderem darauf zurück, dass viele junge Menschen eine Ausbildung begonnen oder nach abgeschlossener Ausbildung einen Arbeitsplatz gefunden haben. Allerdings sei die Zahl derjenigen, die Arbeit gefunden haben, auch über diesen saisonalen Effekt hinaus deutlich gestiegen.

«Wir sehen noch keine negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt durch Energiekrise und Lieferengpässe. Der Arbeitskräftemangel führt dazu, dass Betriebe ihre Beschäftigten halten oder neu einstellen, wenn sie jemanden passenden finden», sagte der Chef der Regionaldirektion, Johannes Pfeiffer.