Arbeitslosigkeit in Niedersachsen fast unverändert

Die Arbeitsagentur zählt fast ebenso viele Arbeitslose wie vor einem Monat. (Archivbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Niedersachsen bleibt angespannt. Die Zahl der Arbeitslosen lag im Februar fast unverändert bei 284.930 Menschen, das waren nur 464 weniger als im Januar, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 6,3 Prozent.

Die leichte Verbesserung begründete die Arbeitsagentur mit saisontypischen Effekten. Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit sei im Februar jahreszeitlich üblich. Im Vergleich zum Februar 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 4.485 an, die Quote lag damals ebenfalls bei 6,3 Prozent.

Die Lage am Arbeits- und Ausbildungsmarkt sei aber weiterhin angespannt, hieß es. Grund sei die insgesamt schwache Konjunktur. Die Agentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. Februar vorlag.