Arbeitslosigkeit in Hamburg ist im Februar gesunken

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Februar im Vergleich zum Januar um 927 auf 96.337 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Punkte auf 8,5 Prozent gefallen, teilte die Agentur für Arbeit Hamburg mit. Vor einem Jahr lag die Quote allerdings noch bei 8,3 Prozent. Die Arbeitsagentur griff auf Daten zurück, die bis zum 11. Februar vorlagen.

Agenturleiter Sönke Fock sprach anlässlich der Zahlen von einem «Hoffnungsschimmer auf eine kleine Erholung am Arbeitsmarkt». Der Februar-Zahlen fielen besser aus als erwartet.