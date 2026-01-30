Arbeitslosigkeit in Bremen steigt

Bremen (dpa/lni) –

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Bundesland Bremen bleibt angespannt. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Januar auf 43.905 Menschen, das waren 1.909 mehr als im Dezember, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,5 Punkte auf 11,7 Prozent. Im Dezember hatte sie noch bei 11,2 Prozent gelegen.

Der Arbeitsmarkt zeige sich zwar stabil, stehe jedoch spürbar unter Druck, hieß es. Diese Entwicklung sei auf die allgemeine konjunkturelle Eintrübung zurückzuführen. Im Vergleich zum Januar 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 782 an, die Quote lag damals bei 11,6 Prozent. Die Agentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Januar vorlag.