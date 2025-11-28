Arbeitslosigkeit in Bremen sinkt leicht

Die Arbeitsagentur zählt etwas weniger Arbeitslose als vor einem Monat. (Archivbild) Sina Schuldt/dpa/dpa-tmn

Bremen (dpa/lni) –

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Land Bremen bleibt angespannt. Die Zahl der Arbeitslosen sank im November im Vergleich zum Vormonat nur leicht auf 42.127 Menschen, 761 weniger als im Oktober, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Punkte auf 11,2 Prozent zurück.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen dagegen um 1.115 an, die Quote lag damals bei 11 Prozent. Johannes Pfeiffer, Chef der Bundesagentur für Arbeit Niedersachsen-Bremen, sprach von «wirtschaftlich schwierigen Zeiten». Angesichts der angespannten wirtschaftliche Lage sei auch die Lage am Arbeitsmarkt weiterhin schwierig.

Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. November vorlag.