Arbeitslosigkeit im Norden im Januar gestiegen

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im Januar im Vergleich zum Dezember um 6.100 auf 100.400 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei im Monatsvergleich um 0,4 Punkte auf 6,2 Prozent gewachsen, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,0 Prozent. Den Anstieg der Arbeitslosigkeit im ersten Monat des Jahres habe man erwartet, teilte der Chef der Regionaldirektion Nord, Markus Biercher, mit. Im Vergleich zum Januar 2024 falle er etwas niedriger aus.

Schleswig-Holsteins Arbeitsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) verwies auf mehrere neuen Förderangebote des Landesprogramms Arbeit. Unter anderem würden mit dem Programm «Vielfalt im Betrieb» landesweit Sprachtrainings angeboten. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit habe sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 6,3 Prozent auf gut 32.000 erhöht. «Diese und weitere Arbeitslose wollen wir möglichst schnell in den Arbeitsmarkt integrieren, nicht zuletzt, um dem Arbeits- und Fachkräftemangel entgegenzuwirken», so der Minister.