Arbeitslosenzahlen zum Jahresende leicht gestiegen

«Im Winter geht es immer ein bisschen rauf mit der Arbeitslosigkeit», sagte Markus Biercher. (Archivbild) Jens Büttner/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Zum Jahresende 2025 ist die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein leicht gestiegen. Insgesamt erhöhte sich die Anzahl der Arbeitslosen im Land im Dezember im Vergleich zum November um rund 1.100 auf etwa 94.400 Menschen. Die Arbeitslosenquote liege damit bei 5,8 Prozent, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel mit.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenquote unverändert. Die Zahl der Arbeitslosen nahm im selben Vergleich um 100 Personen zu. Für diesen leichten Anstieg sind laut dem der Leiter der Regionaldirektion Nord, Markus Biercher, vor allem saisonale und witterungsbedingte Effekte verantwortlich.

«Im Winter geht es immer ein bisschen rauf mit der Arbeitslosigkeit, genauso wie es im Frühjahr dann wieder ein bisschen runtergeht», erklärte er. So liefen etwa befristete Arbeitsverhältnisse aus und viele Unternehmen hielten sich über den Jahreswechsel mit Neueinstellungen zurück.