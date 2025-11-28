Arbeitslosenzahl in Schleswig-Holstein leicht gestiegen

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im November im Vergleich zum Oktober um rund 600 auf etwa 93.300 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote liege weiter bei 5,7 Prozent, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel mit. Vor einem Jahr lag die Quote ebenfalls bei 5,7 Prozent. Die Regionaldirektion griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. November vorlag.

«Die Herbstbelebung der vergangenen Monate am Arbeitsmarkt hat sich im November wie erwartet nicht fortgesetzt», sagte der Leiter der Regionaldirektion Nord, Markus Biercher, laut Mitteilung.