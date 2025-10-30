Arbeitslosenzahl in Schleswig-Holstein gesunken

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im Oktober im Vergleich zum September um rund 1.100 auf etwa 92.800 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent gefallen, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 5,6 Prozent. Die Regionaldirektion griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Oktober vorlag.

«Der Arbeitsmarkt profitiert im Oktober weiterhin von der saisonal typischen Herbstbelebung», sagte der Leiter der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Markus Biercher, laut Mitteilung.