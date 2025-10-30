Arbeitslosenzahl in Hamburg gesunken

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Oktober im Vergleich zum September um 1.314 auf rund 93.909 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent gefallen, teilte die Agentur für Arbeit Hamburg mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 8 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Oktober vorlag.

«Die im September eingesetzte leichte Herbstbelebung hat sich im Oktober auf niedrigem Niveau fortgesetzt», sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur, Sönke Fock, laut Mitteilung.