Arbeitslosenquote im Land Bremen steigt auf 10,5 Prozent

Bremen (dpa/lni) –

Die Zahl der Arbeitslosen im Land Bremen ist im Januar um 4,3 Prozent auf 38.228 gestiegen. Die Arbeitslosenquote nahm um 0,5 Punkte auf 10,5 Prozent zu, wie die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Es handelt sich der Behörde zufolge um eine saisontypische Entwicklung im Winter: Befristete Arbeitsverträge enden und Tätigkeiten im Freien können nicht ausgeführt werden. «Ende des letzten Jahres waren im Land Bremen so viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor», lobte Regionaldirektionschef Johannes Pfeiffer.