Arbeitsgerichte nehmen Sitzungsbetrieb langsam wieder auf

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Arbeitsgerichte sind seit Wochenbeginn dabei, nach und nach zu einem normalen Sitzungsbetrieb zurückzukehren. Nach wie vor gebe es aber Einschränkungen, um das Infektionsrisiko zu verringern, sagte ein Sprecher des Landesarbeitsgerichts am Mittwoch. Bis zum Ende der vergangenen Woche hätten das Landesarbeitsgericht und die 15 niedersächsischen Arbeitsgerichte nur in besonders eiligen Fällen verhandelt. Die jeweiligen Vorsitzenden entschieden darüber, wann welche Termine stattfinden sollen. Das Landgericht Hannover kündigte an, alle Sitzungssäle mit Video-Konferenztechnik auszustatten.

Dies eröffne die Möglichkeit, in Zivilsachen auch ohne die Anwesenheit von Rechtsanwälten und anderen Beteiligten zu verhandeln, teilte das Landgericht mit. Dies könne dabei helfen, die Infektionsschutzregeln einzuhalten – denn der Publikumsverkehr werde reduziert. Als «willkommener Nebeneffekt» entfielen weite Anreisewege und zusätzlicher Zeitaufwand.

An den Arbeitsgerichten wird der Betrieb den Angaben zufolge so organisiert, dass es zu keiner Ansammlung größerer Menschenmengen in Fluren oder Sitzungssälen kommt. Für die Einhaltung des Mindestabstandes und der Hygienevorgaben werde gesorgt. Alle Gerichtsbesucher müssten ihre Kontaktdaten mitteilen, um eventuelle Infektionswege nachvollziehen zu können.

Mitteilung