Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein steigt leicht

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im Februar im Vergleich zum Januar um 400 auf 95.500 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote blieb derweil auf 6,0 Prozent, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt stieg die Zahl der Arbeitslosen um 5600, die Quote legte um 0,3 Prozentpunkte zu.

«Trotz schwieriger Rahmenbedingungen ist die Lage am Arbeitsmarkt insgesamt weiterhin stabil», sagte Markus Biercher, Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. Dennoch sei die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat gering gestiegen. Dies ließe sich jedoch auf den Arbeits- und Fachkräftemangel zurückführen.