Arbeitsagentur legt April-Zahlen für Schleswig-Holstein vor

Ein Schild weist den Weg zur Agentur für Arbeit. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Agentur für Arbeit veröffentlicht am heutigen Donnerstag die Zahlen für den Arbeitsmarkt im April in Schleswig-Holstein. Im März war die Arbeitslosigkeit saisonal bedingt leicht zurückgegangen. Im Norden waren 97 700 Menschen auf der Suche nach einem Job. Das waren 2200 weniger als im Februar, aber 15 800 mehr als im März 2020. Die Frühjahrsbelebung fiel nach Angaben der Agentur schwächer aus als in den Vorjahren. Die Arbeitslosenquote lag im März mit 6,2 Prozent um 1 Prozentpunkt über dem Vorjahreswert. Stichtag für die Erhebung der neuen Zahlen war der 13. April.

