Arbeitsagentur informiert über März-Zahlen und Kurzarbeit

Auf einem transparenten Würfel ist das Logo der Bundesagentur für Arbeit zu sehen. Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Agentur für Arbeit legt am Dienstag (10.00 Uhr) ihre Zahlen für den Monat März vor. Die aktuelle Corona-Krise dürfte sich in der offiziellen Statistik noch nicht sehr stark niederschlagen, da Gastronomie und Einzelhandel erst Mitte des Monats heruntergefahren wurden. Dieser Effekt wird sich im April in der Arbeitsmarktbilanz bemerkbar machen. Zum Ende des Monats Februar waren 67 710 Hamburgerinnen und Hamburger arbeitslos gemeldet; das entspricht einer Quote von 6,4 Prozent.

Im kommenden Monat ist mit einem Anstieg zu rechnen, da einige Betriebe ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen konnten und entlassen haben. Wie stark sich das auswirkt, ist jedoch noch ungewiss, da als Alternative die Kurzarbeit zur Verfügung steht. Der Hamburger Arbeitsmarkt hatte sich bereits in den vergangenen Monaten weniger dynamisch entwickelt als in den Jahren zuvor, weil das Wachstum vor allem in der Industrie sich abschwächte. Andererseits klagen die Unternehmen über einen zunehmenden Mangel an Fachkräften.

Auch über die Entwicklung der Kurzarbeit will Agenturchef Sönke Fock am Dienstag informieren. Zuletzt hatte die Arbeitsagentur vor einer Woche von 3000 betroffenen Arbeitnehmern in Hamburg gesprochen, doch dürfte diese Zahl mittlerweile weit höher ausfallen. Insgesamt gibt es in der Hansestadt rund eine Million sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze. Die Telefon-Server der Arbeitsagentur sind unter der Last der Anrufe bereits zeitweise zusammengebrochen.