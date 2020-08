Arbeitsagentur: Azubis über 50 finden schnell einen Job

Hamburg (dpa/lno) – Auszubildende oder Umschüler, die älter als 50 sind, haben nach Angaben der Arbeitsagentur Hamburg gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie seien von ihrer Sache überzeugt, damit hoch motiviert und verfolgten stringent ihr Ziel, sagte Sprecher Knut Böhrnsen der Deutschen Presse-Agentur. «Sie finden sehr schnell einen anspruchsvollen Job als Fachkraft.»

Mit 57 Jahren ist Jörg Larisch in Hamburg Auszubildender in der Altenpflege – das ist laut Arbeitsagentur selten. «Startet jemand mit über 50 Jahren mit einer klassischen Berufsausbildung, dann ist das eher die Ausnahme», sagte Böhrnsen. «Wir gehen von etwa 20 Männern und Frauen aus, die sich derzeit in dieser Altersgruppe auf die Berufsschulbank setzen.» Die Arbeitsagentur qualifiziere aber nicht selten Arbeitslose, die älter als 50 Jahre sind. «Wir nennen solche Weiterbildungen Umschulung, die maximal zwei Jahre dauern.»

