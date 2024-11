Arbeiter wird bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Braunschweig (dpa/lni) – Narrenzeit im Nordwesten: Vielerorts in Niedersachsen hat pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr die Karnevalssaison begonnen. In einigen Rathäusern läutete die Prinzenproklamation die symbolische Machtübergabe ein.... Mehr lesen