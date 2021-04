Ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Peine (dpa/lni) – Ein tonnenschwerer Bohrer ist bei Bauarbeiten im Landkreis Peine auf einen Arbeiter gestürzt und hat den 38-Jährigen tödlich verletzt. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Wie es zu dem Unfall am Mittwoch in Woltwiesche, einem Ortsteil der Gemeinde Lengede, kommen konnte, soll noch ermittelt werden. Der Bohrer sollte zum Bau der Fundamente für neue Strommasten eingesetzt werden.

