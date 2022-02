Arbeiter stürzt sechs Meter in die Tiefe: Schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber fliegt über den Flugplatz eines Krankenhauses. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Drakenburg (dpa/lni) – Ein Arbeiter ist in einer Lagerhalle in Drakenburg (Landkreis Nienburg/Weser) sechs Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 30-Jährige hatte am Mittwoch unterhalb der Hallendecke Bauarbeiten erledigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er stand auf einer Zwischendecke. Diese habe plötzlich nachgegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Der 30-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen – er war aber ansprechbar.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-959409/2

Pressemitteilung Polizei