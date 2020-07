Der Schriftzug «Unfall» leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ostrhauderfehn (dpa/lni) – Ein Arbeiter ist am Freitag im Bereich einer Förderbandanlage in Ostrhauderfehn (Landkreis Leer) sechs Meter hinabgestürzt und tödlich verletzt worden. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst völlig unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen laufen. Der 60-Jährige starb noch am Unglücksort.

PM