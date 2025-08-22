Arbeiter stirbt nach Unfall mit Gabelstapler in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Ein Arbeiter ist auf einem Betriebsgelände in Bremen tödlich verunglückt. Der 29-Jährige wurde von einem Gabelstapler angefahren und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war demnach am Donnerstag zu Fuß auf einem Gelände in den Industriehäfen unterwegs, als der Unfall geschah.

Der 62 Jahre alte Fahrer des Gabelstaplers erlitt einen schweren Schock und musste nach der Erstversorgung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Polizei und Gewerbeaufsicht haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.