Arbeiter kollabiert in Baugrube

Kiel (dpa/lno) –

Ein Bauarbeiter hat in einer Baugrube in Kiel einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten, konnte aber reanimiert werden. Der Mann arbeitete nach Angaben der Feuerwehr Kiel in einer vier Meter tiefen Baugrube, als er ohne äußerlichen Einfluss kollabierte. Kollegen alarmierten den Rettungsdienst der Feuerwehr, der sich direkt neben der Baustelle befand. Drehleiter und Rettungsgeräte waren somit vor Ort vorhanden, die Reanimation konnte in kürzester Zeit beginnen. Der Bauarbeiter kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beim Eintreffen dort hatte er wieder einen eigenen Kreislauf.