Arbeiter fällt auf Baustelle mehrere Meter in die Tiefe

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Arbeitsunfall in Hamburg-Winterhude ist ein 34-Jähriger mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Am Morgen war der Mann bei Dacharbeiten in ein darunterliegendes Stockwerk gefallen, wie die Polizei mitteilte. Laut eines Feuerwehrsprechers soll sich der Verletzte durch den Sturz ein Wirbelsäulentrauma zugezogen haben. Zur Bergung wurde die Spezialeinheit Höhenrettung gerufen. Nach rund eineinhalb Stunden kam der Mann ins Krankenhaus, laut Polizei war er ansprechbar. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» darüber berichtet.