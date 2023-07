Arbeiter einer Logistikfirma durch Flüssigkeit verätzt

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Arbeiter einer Logistikfirma haben in Hamburg-Wilhelmsburg durch eine chemische Flüssigkeit Verätzungen erlitten. Diese sei am Mittwoch aus einem Container auf dem Firmengelände ausgelaufen, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte dichteten den Container demnach in Schutzanzügen ab und übergaben ihn an den Betreiber.

Zudem hätte sie Proben des ätzenden Stoffs entnommen, die nun analysiert würden, erklärte die Feuerwehr. Die beiden Arbeiter, die sich den Angaben zufolge Verletzungen an Armen und Beinen zugezogen hatten, wurden ins Krankenhaus gebracht. Warum der Stoff ausgetreten ist, war laut Feuerwehr zunächst unklar.