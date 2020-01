Arbeiten verzögern Züge zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven

Oldenburg (dpa/lni) – Wegen kurzfristiger Bauarbeiten müssen Bahnpendler zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven von Montag an bis zum 17. Februar mit Verspätungen rechnen. Gemeinsam mit der Nordwestbahn, die die Regionalzüge auf der Strecke fährt, werde versucht, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Klagen der Stadt Oldenburg gegen einen Abschnitt des Bahnausbaus zum Jadeweserport hatten zu einer Unterbrechung der Arbeiten geführt. Das Bundesverwaltungsgericht wies alle Eilanträge kurz vor Weihnachten ab. Nun müssten die ausgefallenen Rodungsarbeiten bis Ende Februar in einem engen Zeitfenster nachgeholt werden, teilte die Bahn mit.

Oldenburg hatte erreichen wollen, dass im Stadtgebiet mit Blick auf die erwartete Zahl von Güterzügen zum Hafen eine Umfahrungsstrecke gebaut wird, statt nur die bestehenden Gleise zu modernisieren. Das Gericht folgte der Forderung nicht. Die Strecke wird für 885 Millionen Euro grundsaniert und elektrifiziert, weite Abschnitte sind bereits fertig. Bis 2022 soll die Elektrifizierung der Strecke beendet sein. Der Ausbau dient der besseren Erreichbarkeit des Jadeweserports für Güterzüge. Auch die Anbindung von Wilhelmshaven im Personenzugverkehr soll besser werden, so sind direkte Regionalexpresszüge nach Hannover geplant.

PM Deutsche Bahn

Fahrgastinfo Nordwestbahn