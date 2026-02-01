Arbeiten im Citytunnel: S-Bahnen nachts umgeleitet

Die Arbeiten im Citytunnel finden in diesem Jahr regelmäßig statt. (Symbolfoto) Soeren Stache/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen Instandhaltungsarbeiten im Citytunnel in Hamburg werden alle S-Bahnen zwischen Sonntag (23.00 Uhr) und Montag (3.00 Uhr) umgeleitet. Die Arbeiten im Citytunnel sind regelmäßig für das gesamte Jahr geplant, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

S-Bahnen nicht vom Streik betroffen

Wegen des Warnstreiks der Hamburger Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) fallen ab Montag (3.00 Uhr) für 24 Stunden die U-Bahnen und die meisten Busse aus. Die S-Bahnen fahren ab 3.00 Uhr wieder regulär.