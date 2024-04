Arbeiten an Brücke auf A7 beendet: Sperrung aufgehoben

Rendsburg (dpa) –

Die weitere Bauetappe an der Autobahnbrücke Owschlag an der A7 ist früher abgeschlossen worden als geplant – und Autofahrer haben nun dort wieder freie Fahrt. Die Sperrung der Fahrbahn Richtung Nord/Flensburg sei zwischen den Anschlussstellen Rendsburg/Büdelsdorf und Owschlag am Sonntagabend aufgehoben werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Die A7 ist nun in jede Richtung wieder voll nutzbar. Ursprünglich war die Sperrung bis zum frühen Montagmorgen angesetzt.

An der Brücke seien an diesem Wochenende unter anderem sieben Stahlverbundträger eingehoben worden, hieß es. Die alte Brücke an der Anschlussstelle Owschlag war im vergangenen Jahr abgebrochen worden. Die Fertigstellung des Ersatzneubaus ist für das vierte Quartal 2024 geplant.