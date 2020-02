Arbeit mit gewalttätigen Männern soll intensiviert werden

Carola Reimann (SPD), Sozialministerin von Niedersachsen, spricht im Landtag. Foto: David Hutzler/dpa

Hannover (dpa/lni) – Angesichts des dauerhaften Problems von Gewalt in Beziehungen will Niedersachsen die Arbeit mit gewalttätigen Männern intensivieren. «Für mich ist ganz klar, dass Gewalt ausübende Männer deutlich über die Strafverfolgung hinaus Verantwortung für ihre Taten übernehmen müssen», sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am Freitag zum Start eines dreijährigen Modellprojektes.

Es ist Teil der Umsetzung der Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Das Männerbüro Hannover hat den Auftrag erhalten, die Täterarbeit-Angebote in Niedersachsen zu bewerten und vergleichbare Standards zu schaffen. Die Arbeit mit den Tätern habe auch präventiven Charakter, betonte die Ministerin.

Das Land fördert in diesem Jahr elf Täterarbeits-Einrichtungen mit insgesamt 275 000 Euro. Statistisch gesehen versucht in Deutschland jeden Tag ein Mann, seine Partnerin zu töten – dabei wird an jedem dritten Tag eine Frau getötet.

