Arbeit auf Werft läuft nach Großbrand wieder an

Nach dem Großbrand gibt es wieder Betrieb auf dem Gelände der Werft Lürssen-Kröger in Schacht-Audorf bei Rendsburg. Die Arbeiten seien am Donnerstag sukzessive wieder angelaufen, sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Am Mittwochmorgen war der Feuerwehreinsatz nach dem Brand einer Schiffshalle auf der am Nord-Ostsee-Kanal gelegenen Werft beendet worden.

Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt. Die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen. Früheren Angaben der Polizei zufolge sollten Brandermittler voraussichtlich noch am Donnerstag oder am Freitag den Brandort untersuchen. Ein Ergebnis der Ermittlungen wird voraussichtlich erst in zwei bis vier Wochen erwartet.

Was löste den Brand aus?

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur befand sich in der Halle der Neubau einer 75 Meter langen Jacht. Deren Wert dürfte schätzungsweise mindestens 100 Millionen Euro betragen. Der Bau (Projektname Honolulu) war bereits weit fortgeschritten. Die Werft bei Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal ist auf den Bau von Luxusjachten spezialisiert.

Im September 2018 hatte ein Feuer auf dem Gelände der Lürssen-Werft in Bremen-Vegesack für hohen Sachschaden gesorgt. Der Brand in einem Schwimmdock und an einer darin liegenden Jacht stellte die Feuerwehr damals vor große Herausforderungen. Bei dem Neubau handelte es sich nach Informationen des «Weser-Kuriers» um eine 146 Meter lange Millionen-Jacht namens «Sassi». Die Werft machte dazu aber keine Angaben.

Mehr als 400 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Einsatz in der laut Feuerwehr 110 mal 40 Meter großen Schiffshalle hatte am Dienstag gegen 9.20 Uhr begonnen. Am Mittwoch gegen 10.15 Uhr sei dann «Feuer aus» gemeldet worden. Zuvor waren in der Spitze bis zu 420 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Werftmitarbeiter wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Werft hat sich nicht zur möglichen Brandursache und dem in der Schiffbauhalle befindlichen Schiff geäußert. Die Werftengruppe Lürssen hat ihren Hauptsitz in Bremen. Am Standort Schacht-Audorf werden Unternehmensangaben zufolge mittlere und große Jachten von 55 bis 110 Metern Länge gebaut sowie Refits und Wartungsarbeiten an kleineren Schiffen vorgenommen. Aber auch größere Jachten hatten hier schon ihren Stapellauf.