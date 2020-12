Applaus für Weihnachtspredigt von Bischöfin Fehrs

Kirsten Fehrs, Bischöfin der Nordkirche, hält einen Weihnachtsgottesdienst. Foto: Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Mit Applaus haben Besucher eines Freiluftgottesdienstes vor dem Hamburger Michel die Weihnachtspredigt von Bischöfin Kirsten Fehrs quittiert. Unter Verweis auf die Weihnachtsgeschichte hatte die Chefin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland am Donnerstagnachmittag bei der Christvesper auf dem Kirchplatz vor Sankt Michaelis den «anderen Ort» in den Mittelpunkt ihrer Predigt gestellt und trotz Corona Hoffnung gemacht. «Wir werden uns verändern, wir müssen es sogar. Der Stern bringt uns auf den Weg», sagte sie vor rund 50 Gottesdienstbesuchern.

Rund die Hälfte der mit Kerzen markierten Plätze für angemeldete Besucher vor der Kirche war allerdings leer geblieben, obwohl die Veranstaltung ausgebucht war. Im stündlichen Wechsel fanden am Nachmittag Gottesdienste in und vor dem Michel statt. Die Christmette mit Fehrs am späten Abend sollte ebenfalls draußen auf dem Kirchplatz abgehalten werden, wo auch gesungen werden durfte.