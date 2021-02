Appell der Hamburger Wirtschaftsverbände: Weiter ausbilden

Hamburg (dpa/lno) – Hamburger Wirtschaftsverbände haben dazu aufgerufen, mehr junge Menschen auszubilden. Die Hamburger Wirtschaft bilde zwar trotz Corona weiter auf hohem Niveau aus. Dennoch stehe der Hamburger Ausbildungsmarkt vor großen Herausforderungen, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung. Darin appellieren Kammern und Verbände an die Ausbildungsbetriebe, nach Möglichkeit 2021 mindestens so viele freie Ausbildungsplätze bereitzustellen wie bisher. Ein verlorener Corona-Jahrgang müsse unbedingt vermieden werden.

Der Präses der Handelskammer Hamburg, Norbert Aust, sagte, die Corona-Krise verstärke die teils angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt. Es sei daher ein großartiges Signal, dass die Hamburger Unternehmen auch in der Krise weiter ausbildeten, sagte er. Nach der Corona-Krise werde sich der Fachkräftebedarf sehr schnell wieder bemerkbar machen, warnte er.

Erklärung der Hamburger Wirtschaftsverbände