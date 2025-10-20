Apotheker im Norden beklagen schwierige wirtschaftliche Lage

Kiel (dpa/lno) –

Viele Apotheken in Schleswig-Holstein stecken nach Angaben des Apothekerverbands in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Grund seien steigende Kosten bei jahrelang nicht erhöhten Vergütungen. Auch die Konkurrenz durch Online-Anbieter mache den Apotheken im Norden zu schaffen.

Das zeigt sich demnach auch daran, dass viele Apothekerinnen und Apotheker keine Nachfolge für ihr Geschäft finden, wenn sie in den Ruhestand gehen. Die Zahl der Apotheken in Schleswig-Holstein sank in den 15 Jahren von 2009 bis 2024 von 737 auf 556. Die geplante Erhöhung der Vergütung pro abgegebener rezeptpflichtiger Medikamentenpackung von aktuell 8,35 Euro auf 9,50 Euro werde nicht ausreichen, um die Situation zu entspannen.